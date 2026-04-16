政府が官民投資を重点的に進めるために定めた「戦略１７分野」で、優先的に支援を行う３４製品・技術の「官民投資ロードマップ（工程表）」の素案が判明した。クラウドサービスの国内市場を２０３０年までに１２兆円規模へ拡大させるほか、自動運転車両の世界市場の販売シェア（占有率）拡大などを盛り込んだ。ロードマップでは、各分野の投資対象や時期、目標額を定める。政府は戦略１７分野に関し、官民投資を優先的に支援す