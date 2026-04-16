シンガポール国籍の囲碁棋士、陳奕航（チェンイーハン）さん（１５）が今年度、同国国籍として日本で初めてプロ入りした。東南アジア出身者は３人目。この地域では囲碁熱が徐々に高まっており、今年９月には「東南アジア囲碁連盟」が発足する。陳さんは２０２３年に棋士を目指して来日し、順調に昇級を重ねてきた。昨秋、日本棋院東京本院の採用試験に日本人らとともに挑み、１位の成績で合格。師匠の李沂修（リイシュウ）八段