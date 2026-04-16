１２日に投開票された東京都練馬区長選で尾島紘平・前都議（３７）が落選し、都政関係者に驚きが広がっている。幹事長を務めた都民ファーストの会や、自民、国民民主両党、東京維新の会の後押しを受けたにもかかわらず、３万票を超える大差で敗れたからだ。各党は年内に行われる都内の首長選や来春の統一地方選に向け、戦略の見直しを迫られそうだ。「既存政党の推薦がそろい、慢心があった」。投開票から一夜明けた１３日、尾