ものまねタレントの原口あきまさ（50）が、15日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜深夜11・10）に出演。本人から“クレーム”を受けたものまねについて語った。ものまねタレントが披露する“キラーフレーズ”の話題になり、原口は「1つのことを言い続けると、それがものまねからボケになり、ギャグになり」と進化の過程を解説。自身が「極楽とんぼ」加藤浩次に扮する際の「当たり前じゃねぇからな」について