「ドジャース８−２メッツ」（１５日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が６回１失点、３年ぶりの２桁Ｋとなる１０奪三振をマークして２勝目。規定投球回にも到達し、防御率０・５０でリーグトップに立った。デーブ・ロバーツ監督は試合後の会見で、投手専念出場となったことで「彼が一つのことに集中して投げている姿を見るのは本当にいいものだ」と目を細めた。１３日の第１戦で死球を受けた影響により、二刀流で出