元AV男優のしみけんが16日、Xを更新。違反によりクリエイター収益共有プログラムから除外されたとするメールがXから届いたことを明かし、アカウントがBAN（停止や使用制限などの制裁措置）されることを懸念した。しみけんはメインアカウントだけでフォロワー数54万人超を誇るが、「おお、、朝からいやーなメールが届いたぞ。。」とXから送られてきたメールを貼り付け、「過去のポストもさかのぼられたら、何千ポストが対象になって