世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。4月14日（火）に放送された同番組で、かつて陰謀論の動画をよく見ていた永野に心境の変化があったことが判明した。一方、くるま（令和ロマン）がその背景にある意外な理由を紐解いてみると…。【映像】「永野さんの陰謀論に丸投げ」令和ロマンくるま、投稿者の揺れる思いを分析番組では2