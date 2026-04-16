4月16日（現地時間15日）、NBAはシャーロット・ホーネッツのラメロ・ボールに対し、合計6万ドル（約950万円）の罰金を科すと発表した。 ボールは15日に行われたプレーイン・トーナメント、マイアミ・ヒート戦の第2クォーター残り11分13秒に、ボールのシュートがブロックされフロアに倒れ込むと、リバウンドを確保したアデバヨの足に接触。バランスを崩