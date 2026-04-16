メッセージプレートが乗ったホールケーキ▶【写真付きで解説】板チョコとクッキングシートでチョコペンを作る方法って？自宅でお菓子作りをする際に、メッセージプレートがあると特別感がアップしますよね。しかし、市販のチョコペンは余ってしまい、もったいなく感じることも。そこで今回は、SNSでも紹介されている、板チョコとクッキングシートでチョコペンを作る方法をご紹介します。■おうちで簡単に！チョコペンの材料と