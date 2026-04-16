現地4月15日、守田英正が所属するポルトガル王者のスポルティングがチャンピオンズリーグ（CL）の準々決勝第２レグで、プレミアリーグ首位のアーセナルとアウェーで対戦。０−０で引き分けて、２戦合計０−１で敗れて敗退が決まった。日本人MFはこの一戦に４−２−３−１のダブルボランチの一角で先発。頻繁にボールに絡んでビルドアップの起点となり、守備でも的確な読みでことごとく相手の攻撃の芽を摘むなど、78分に交代す