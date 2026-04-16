タカキタ [東証Ｓ] が4月16日後場(15:00)に業績修正を発表。26年3月期の経常利益(非連結)を従来予想の2億5200万円→3億7600万円(前の期は3億9900万円)に49.2％上方修正し、減益率が36.8％減→5.8％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益も従来予想の2億1200万円→3億3600万円(前年同期は8900万円)に58.5％増額し、増益率が2.4倍→3.8倍に