ＷＤＩ [東証Ｓ] が4月16日後場(15:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の8.5億円→13.6億円(前の期は7億円)に60.6％上方修正し、増益率が21.4％増→95.0％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の5.4億円→10.5億円(前年同期は7.3億円)に95.0％増額し、一転して44.8％増益計算になる。 株探ニュ&#