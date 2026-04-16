16日15時現在の日経平均株価は前日比1403.88円（2.41％）高の5万9538.12円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は986、値下がりは523、変わらずは61と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を219.64円押し上げている。次いで東エレク が193.09円、ＳＢＧ が186.65円、ＴＤＫ が144.31円、ファストリ が93.33円と続く。 マイナス寄与度は11.73