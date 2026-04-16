イスラエルと親イラン武装組織ヒズボラの拠点があるレバノンとの間で停戦に向けた協議が続けられるなか、イスラエルの首相はヒズボラへの攻撃をやめない姿勢を示しました。【映像】レバノン死者2千人超… イスラエル首相「攻撃続ける」イスラエルは武装組織ヒズボラを標的に隣国レバノンへの攻撃を続けています。民間人にも被害が出ていてレバノンの保健省はこれまでに2167人が死亡したと発表しています。14日にはアメリカの