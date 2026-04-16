2026年第一四半期の中国のGDP＝国内総生産の成長率はプラス5.0％で、「4.5％から5.0％」とする目標を達成しました。【映像】中国 GDP成長率達成も…不動産開発投資など減少中国国家統計局の発表によりますと、今年1月から3月のGDP＝国内総生産の成長率はプラス5.0％となりました。工業生産は前の年の同じ時期と比べて6.1％増となりました。特に産業用ロボットの生産が33.2％の大幅増となり、工業生産を押し上げています。