料理が得意なりのん（多田梨音）の調理中の姿に絶賛の声。スマートな野菜の切り方を受け「上手！」などと反響が上がった。【映像】可愛すぎる人気カップルの彼女（美味しそうな手料理も）ABEMAにて4月15日（水）に配信された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#51では、総勢17名の『すぱのび』メンバーが参加した「料理王対決」が行われた。参加したメンバーは「絆を確か