14日、中国東部江蘇省南京市の南京港に集積した貨物コンテナ/CN-STR/AFP/Getty Images香港／北京（CNN）中国は、1〜3月期の自国の経済成長率が前年同期比5.0%増だったと発表した。イランでの戦争が世界貿易を混乱させる中で、事前の予想を上回ったとした。ただ同時に、「不安定な」外部環境に直面しているとも警告した。世界第2位の経済大国である中国は、2月下旬に米国とイスラエルがイランへの攻撃を開始して以来、主要国の中で