公園で知り合ったママ友とのLINEで起きたまさかの出来事が、話題になっている。【映像】久々LINE→突然のキャラ変 まさかの展開に困惑 投稿したのは、ゆかりちゃんさん（@yukaric03886076）。公園で知り合いLINEを交換したまだ親しくないママ友から久しぶりにLINEが届き、距離感のあるやり取りをしていたところ、突然スタンプが20個ほど連続で届き、キャラ変したという出来事を投稿した。距離感あるやり取りが突然豹変…