成田空港で16日午後、小型のジェット機が風にあおられ滑走路を外れて停まり、現在、滑走路が封鎖されています。16日午後1時ごろ成田空港で、静岡空港から来たプライベートジェット機が、着陸後、風にあおられて滑走路を外れました。警察によりますと、乗員は3人いましたが、全員けがはないということです。現在、成田空港ではA滑走路を閉鎖して点検を行っています。成田市では強風注意報が発表されているほか、午前11時半過ぎには