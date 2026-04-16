来園者の目を楽しませている色とりどりのツツジ＝１４日、横須賀市太田和神奈川県横須賀市太田和の都市公園「太田和つつじの丘」で、ツツジが見頃を迎えている。ピンクや紫、赤、白のかれんな花々が遊歩道を彩り、来場者を楽しませている。入場無料。同公園は大楠山から続く丘陵地帯の一画に位置し、クルメツツジやヤマツツジ、オオムラサキツツジ、ヒラドツツジなど約５万本が植えられている。管理する横須賀緑化造園協同組