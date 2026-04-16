ソニーネットワークコミュニケーションズは、4月27日から東京ビッグサイトで開かれるカンファレンスイベント「SusHi Tech Tokyo 2026」にコーポレートパートナーとして参画し、ブースを出展すると発表した。SusHi Tech Tokyoは、東京都主催のイノベーションカンファレンス。2026年は「AI」を軸に「Robotics」「Resilience」「Entertainment」の4領域にフォーカスし、セッション・展示・デモを実施する。ソニーネットワークコミュニ