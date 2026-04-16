《顔まではメイクさんの力で調子良かったんですが洋服を攻めすぎてモンスターになりました》4月15日、お笑いコンビ・マヂカルラブリーの野田クリスタルが、自身のXに自虐の女装写真をアップすると、意外にもファンからは《普通に可愛いです》《可愛い！綺麗！て言われたいインフルエンサーの女すぎます》など絶賛するリプライが殺到する事態になった。「なかには《あの頃の真木よう子》など、実力派女優に激似という声もありま