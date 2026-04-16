こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2026年4月16日は、2012年にアメリカで設立された、ポータブル電源やソーラーパネルのリーディングブランド・Jackery（ジャクリ）の「102W GaN 3ポート充電アダプター」がお得に登場しています。■この記事で紹介している商品 Jackery PD 充電器 100W チャージャー 新生代GaN技術 最大