精神・発達障がいのある人の求職件数が年々増加する一方で、企業の多くはいまだに身体障がい者の採用を中心に想定しており、結果としてミスマッチが生まれている。こうした課題に向き合うべく、障がい者就労支援サービス「ワークリア」を展開するレバレジーズが人事担当者向けの体験型研修「VRで見えない障がいを疑似体験」を開催。業界平均の約2倍という定着率を支えるノウハウを、VR体験とともに提供した。体験型研修「VRで見え