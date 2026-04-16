Image: 山崎実業 ROOMIE 2026年2月25日掲載の記事より転載 部屋干しのスペース確保はなかなか難しく、かといってぎゅうぎゅうに干すと全然乾かない……。そんな部屋干しの問題をまるっと解決してくれそうな室内物干しが、山崎実業から新登場していました。これならスペースを取れなくても、効率的に部屋干しできるなぁ。「T」字型の室内物干し Imag