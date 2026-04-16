【豪華ウイスキーみくじ第118弾】 発売日：4月16日 価格：3,980円＋送料990円 販売口数：466口（数量限定のため、完売次第終了） 「山崎18年」 アップライジングは、ウイスキーくじ「豪華ウイスキーみくじ第118弾」の販売を4月16日より開始した。価格は3,980円＋送料990円。 ウイスキーくじは、あらかじめ公開されたラインナップの中