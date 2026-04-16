バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「ちいかわ つまんでつなげてますこっと」を2026年4月 第4週より再発売する。全8種で価格は300円。2026年4月 第4週発売「ちいかわ つまんでつなげてますこっと」(全8種・300円)「ちいかわ つまんでつなげてますこっと」は、「ちいかわ」キャラクターのつまんでつなげてシリーズ。ちょっとピンチなシーンにうろたえたり焦りをみせるちいかわたちが揃う。マスコットの足元側にリングがついて