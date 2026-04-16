大谷が投手専念で2勝目、代役ラッシングは満塁弾の大活躍米大リーグのドジャースは15日（日本時間16日）、本拠地でのメッツ戦に8-2で勝利した。先発した大谷翔平投手が今季2勝目。ただこの試合はいつものように指名打者を兼ねず、投手に専念した。代わって起用されたダルトン・ラッシング捕手は8回に満塁弾。大谷からかけられた言葉を明かした。この試合、大谷の定位置となっていた「1番」には右翼手のタッカーが入り、指名打