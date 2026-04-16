19日に中山芝2000メートルで決戦19日に行われる中央競馬のG1・皐月賞（中山芝2000メートル）の枠順が16日、JRAから発表された。昨年の2歳G1を制した2頭は内枠に入り、トライアルを制した有力馬は大外。ファンからは様々な声が上がった。3歳牡馬3冠路線の第1戦となる皐月賞。昨年のG1・朝日杯フューチュリティSを制したカヴァレリッツォ（牡、吉岡）は1枠1番、G1・ホープフルSの勝ち馬ロブチェン（牡、杉山晴）は2枠4番となった