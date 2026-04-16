気づけば、子どもは画面の前にいる。泣き止ませるためでも、手を離せない家事の合間でもない。日常の一部として、デジタル機器がそこにある。便利さと引き換えに、見えにくい変化が進んでいるのではないか。そんな感覚を裏付ける調査結果が示された。株式会社ア・ル・クが実施した調査によると、２歳から７歳の子どものデジタル機器利用は『毎日』が４８．４％と約半数にのぼり、利用時間は『１時間程度』が２９．０％、『２時