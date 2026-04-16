今年12月27日の公演をもって千秋楽を迎えることが決定している人気舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』。8月から千秋楽までのチケット販売情報が解禁され、ハリー・ポッター役を務める藤原竜也、石丸幹二、藤木直人、大貫勇輔、稲垣吾郎、平岡祐太、上野聖太、小野賢章らの出演スケジュールが、公式サイトに公開された。ほかのキャストの出演スケジュールは毎月初に随時発表される。【画像】8月カムバックキャスト最後の公演と