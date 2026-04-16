女子ゴルフのKKT杯バンテリン・レディースはあす17日から熊本県・熊本空港カントリークラブ（6595ヤード、パー72）で開催される。今年は熊本地震から10年目の大会。地元・玉名市出身の荒木優奈（20＝Sky）は「10年たって、節目の大会だと思いますから。（被災者の）みなさんに勇気が与えられるプレーができたら凄い良いかなと思っています」と地元の声援に応える活躍を誓った。ツアー2年目の今季は開幕戦で予選落ちしたが、