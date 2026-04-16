俳優の窪塚愛流（22）が16日、都内で行われた新人発掘・育成プロジェクト『OPALIS』発表記者会見に登場。自身が俳優を志したきっかけを明かした。【動画】窪塚愛流、父・窪塚洋介ら家族の影響で芸能界に憧れるも葛藤を告白父に窪塚洋介、叔父に窪塚俊介を持つ愛流だが、芸能界を目指したのも「家族の影響が大きい」といい、「きっかけというか、“夢”でした。家族の影響でこの世界に強い憧れを持っていて、ずっとまぶしい存在