ABEMAの西澤由夏アナウンサー（32）が16日、自身のSNSを更新。突然の婚活を宣言し、注目を集めている。Xで「今回の海外とは別のお話になりますが…実は私、婚活してきました！また明日、詳しくお伝えします」とつづり、白いウエディングドレスのような姿で男性と腕を組む写真を公開した。西澤アナはWWEのリポートのため、米国滞在中。一つ前の投稿では「女性だけで渡米？とイミグレで疑われ、鍵のかかった厳重な箱にパスポー