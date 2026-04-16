◇MLBヤンキース5×-4エンゼルス(日本時間16日、ヤンキー・スタジアム)ヤンキースの主砲アーロン･ジャッジ選手とエンゼルスの主砲マイク・トラウト選手が共にホームランで会場を熱狂させました。4連戦の3日日、まずは初回にジャッジ選手が変化球をとらえライトスタンドに着弾と豪快な一発をたたき込みます。トラウト選手は5回の第3打席で直球を同じくライト方向へアーチを描き2ランホームランを決めました。2選手はカード初戦の