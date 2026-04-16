飼い主さんに連れられて帰省するたび、おばあちゃんにたっぷり可愛がられるワンコたち。しかし楽しい時間のあとには、毎回訪れる切ない別れがあるのだそう。 投稿は記事執筆時点で4万再生を突破。「もらい泣きした」「お別れは寂しいですよね」などのコメントが寄せられています。 【動画：犬たちを連れて『おばあちゃんの家』へ→帰り際、毎回決まって泣いてしまい…あまりにも尊い『お別れの瞬間』】 おばあちゃんに甘える