マンチェスター・ユナイテッドが、ボーンマスから主力選手を複数引き抜く可能性があるようだ。イギリス『Daily Mail』によれば、ユナイテッドがボーンマスで関心を示している1人目の選手は今季限りで契約満了に伴いボーンマスを退団するとの見方が強まっているアルゼンチン代表DFマルコ・セネシだという。同選手にはチェルシーやトッテナム・ホットスパーなどが関心を示しており、争奪戦の様相を呈している。2人目がU-21フランス代