巨人は２１日の中日戦（長野オリンピックスタジアム）に合わせ、２０日と２１日に同球場で球団公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳＳＴＯＲＥＢＡＬＬＰＡＲＫＮＡＧＡＮＯ」を開店すると発表した。カプセルトイやビジターグッズを取り扱う店舗も出店予定となっている。レプリカユニホームやキャップなどの定番アイテムを販売するほか、８年ぶりとなる長野開催を記念したグッズを取り扱う。目玉は、長野の名産品「八幡屋礒