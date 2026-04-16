巨人は２２日の中日戦（群馬県立敷島公園野球場）に合わせ、２１日と２２日に同球場で球団公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳＳＴＯＲＥＢＡＬＬＰＡＲＫＭＡＥＢＡＳＨＩ」を開店すると発表した。カプセルトイやビジターグッズを取り扱う店舗も出店予定となっている。レプリカユニホームやキャップなどの定番アイテムを販売するほか、群馬県の伝統工芸品や特産品とコラボレーションした開催記念グッズも取り扱う。目玉商