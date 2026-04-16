人気キャラクター作品「ちいかわ」のグッズ公式Xが16日に更新され、同作をモチーフにした“郵便グッズ”が販売されることが発表された。【写真】「かわいい配達員さん」新登場する“ちいかわ郵便グッズ”商品のラインナップは下記の通り。『切手＋ポストカードセット』（ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅう、ラッコ、シーサー、古本屋／フレーム切手2枚＋ポストカード2枚各1320円）『日付印 Lサイズ』（