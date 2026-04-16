6男7女・15人の大家族「うるしやま家」の母親・佳月さん（49）が、14日、Instagramのストーリーズを更新。1升のご飯が無くなり、2回炊飯して作ったという夕食を披露した。【映像】うるしやま家の1升以上のご飯が無くなった夕食家族15人分のお弁当など、大家族ならではの料理をSNSで紹介している佳月さん。「毎日こんな豪華な料理、尊敬します」「佳月ママのお料理食べたい！」などの声が寄せられ、話題になっていた。夕食だけ