佐賀県の武雄競輪は公式Ｘで４月２０、２１日に「ＪＲＡ騎手＆調教師×闘将＆ガールズ競輪」のスペシャルトークショーを行い、ＪＲＡから武豊騎手（２１日のみ）、坂井瑠星騎手（２０、２１日）、矢作芳人調教師（２０、２１日）が出演することを発表した。元競輪選手で佐賀県武雄市出身の「闘将」こと佐々木昭彦氏（２０、２１日）、ガールズケイリンの児玉碧衣選手（２０日のみ）が出演し、ＪＲＡのレジェンド騎手、若手のス