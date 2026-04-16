お笑いタレントの山田花子が15日に自身のアメブロを更新。この日の晩ごはんのメニューと、それに対する息子の反応を明かした。【映像】山田花子が夫や子どもに作った手料理（複数カット）「満足」というタイトルでブログを更新した山田は、この日のメイン料理として「がっつり肉ニラもやしミンチ炒め」を準備したことを報告。さらに、山田家の定番である「小鉢3品」を添えた、栄養バランスの取れたメニューを公開した。さら