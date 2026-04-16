「定年まであとわずか」というタイミングで、夫から「退職金でSUVに買い替えたい」と言われた場合、老後資金とのバランスに不安を感じる方もいるでしょう。 希望をかなえたい気持ちは理解できる一方で、手元の貯金が800万円という状況では、その判断が家計に与える影響も気になるところです。本記事では、60代の貯蓄事情や車の維持費、老後資金の考え方をもとに、この選択が現実的といえるのかを整理していきます。