【モデルプレス＝2026/04/16】フジテレビの生野陽子アナウンサーが4月15日、自身のInstagramを更新。三上真奈アナウンサーとのフジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月曜〜金曜／あさ9時〜）でのオフショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】第1子妊娠中37歳フジアナ「大きくなってる」ふっくらお腹披露◆ ふっくらお腹の三上真奈アナ、“代行”生野陽子アナと2ショット今年2月に第1子の妊娠を発表し、4月10日放送の「ノン