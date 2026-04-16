高松西警察署 高松西署は16日、香川県綾川町小野甲の内装業の男（53）を道路交通法違反（無免許運転・酒気帯び運転）の疑いで逮捕しました。 警察によりますと、16日午前９時35分ごろ、綾川町の町道で無免許で軽自動車を運転している男を警察官が発見し、停止させました。アルコール検査の結果、酒気帯び運転であることが分かったため、現行犯逮捕しました。 警察の調べに対し、男は「免許は有効だと思っていた」