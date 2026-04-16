女優で歌手の大竹しのぶ（68）が15日放送のNHKラジオ第1「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」に出演。長男・二千翔さんの結婚から1年、自宅をリフォームすることになったことを明かした。「今週の喜怒哀楽」のコーナーで「哀」を取り上げ、「息子が1年前に結婚して、息子の部屋が空いたので、そこをクローゼットにしようということになって。私は女優とは思えないほどちっちゃいクローゼットだったんですよ。ぐちゃぐちゃ