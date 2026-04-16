人気フォークデュオ「ゆず」の公式サイトが、リーダー・北川悠仁さんの母が亡くなったことを報告しました。 【写真を見る】【 訃報 】ゆず・北川悠仁さんの母今月7日に永眠既に近親者のみで葬儀公式サイトでは「北川悠仁の母が、2026年4月7日に永眠いたしました。 生前賜りましたご厚情に深く感謝申し上げますとともに、 ここに謹んでご報告申し上げます」と報告しました。 合わせて「葬儀・告別式につきましては、