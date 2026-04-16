お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が15日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。AIに対する持論を述べた。話題はAIについて。タレントの柏木由紀は誤字・脱字のチェックや敬語への変換でAIを利用するという。これに対して、ケンコバは「俺はもちろん使ってないよ」ときっぱり。「人類が洗脳された時の最後の装置として俺がおらなまずいやん。全員に“目を覚ませ”