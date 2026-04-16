改良された日産自動車の軽EV「サクラ」の最上位モデル＝16日午前、横浜市日産自動車は16日、軽の電気自動車（EV）「サクラ」を改良し、今年夏に発売すると発表した。最も低価格なモデルは従来より15万円の値下げとなり、国の補助金を活用すれば180万円台から購入できる。値頃感で利用者の掘り起こしを図る。日産はサクラで軽EVの普及をリードしてきたが、近年は販売が伸び悩んでいた。国内メーカーに加えて中国の比亜迪（BYD）